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Вторая ж/д паромная линия запущена через Керченский пролив для доставки грузов в Крым

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 10:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Суммарная перерабатывающая способность через Керченский пролив составляет 190 вагонов ежесуточно
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©  Виталий Тимкив/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Вторая железнодорожная паромная линия запущена для доставки грузов с материковой России в Крым через Керченский пролив, сообщила в пятницу пресс-служба Крымской железной дороги (ФГУП "КЖД").

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"Вторая линия (Керченской) паромной переправы - это альтернативный сервис основному морскому перевозчику - компании ООО "Аншип", осуществляющему в штатном режиме перевалку 160 вагонов в сутки в направлении портов Кавказ - Крым", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что морской перевозчик "М-Сервис", запустивший совместно с "КЖД" вторую паромную линию, сможет осуществлять перевалку 30 вагонов в сутки "при перевозке грузов в прямом железнодорожно-паромном сообщении между портами Кавказ и Керчь". В пресс-службе уточнили, что переправа вагонов через Керченский пролив по второй линии была организована еще 22 марта, но ранее об этом не сообщалось.

"Таким образом суммарная перерабатывающая способность через Керченский пролив составляет 190 вагонов ежесуточно, и это далеко не является пределом возможностей Керченского транспортного узла", - отметили в КЖД.

"Введение в эксплуатацию дополнительной линии паромной переправы позволит обеспечить максимальные потребности клиентов Крымского полуострова, увеличить объемы перевозок грузов, сократить сроки доставки грузов и оптимизировать транспортно-логистические процессы", - отмечено в сообщении.

Керченская переправа - единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым с материковой Россией, ее используют как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

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