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Компании Владимира Лелекова получила разрешение ФАС на покупку Brunswick Rail

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Brunswick Rail занимается лизингом железнодорожных грузовых вагонов в России
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании Amalgam Rail Investment Ltd (Британские Виргинские острова, компания бывшего генерального директора Brunswick Rail Владимира Лелекова) о покупке Brunswick Rail. Об этом сообщается в пресс-релизе Brunswick Rail.

Таким образом, Amalgam Rail Investment смогла обжаловать решение ФАС от 3 марта, в котором служба отказала в ходатайстве на приобретение лизинговой компании из-за возможных ограничений конкуренции на рынке услуг по предоставлению вагонов.

Brunswick Rail занимается лизингом железнодорожных грузовых вагонов в России. Парк компании насчитывает около 26 тыс. вагонов.

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