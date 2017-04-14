Компании Владимира Лелекова получила разрешение ФАС на покупку Brunswick Rail

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании Amalgam Rail Investment Ltd (Британские Виргинские острова, компания бывшего генерального директора Brunswick Rail Владимира Лелекова) о покупке Brunswick Rail. Об этом сообщается в пресс-релизе Brunswick Rail.

Таким образом, Amalgam Rail Investment смогла обжаловать решение ФАС от 3 марта, в котором служба отказала в ходатайстве на приобретение лизинговой компании из-за возможных ограничений конкуренции на рынке услуг по предоставлению вагонов.

Brunswick Rail занимается лизингом железнодорожных грузовых вагонов в России. Парк компании насчитывает около 26 тыс. вагонов.