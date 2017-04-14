"Восток1520" отправил в адрес КТК 4,5 млн тонн угля в полувагонах нового поколения

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный оператор "Восток1520" осуществил отправку 4,5 млн тонн угля в полувагонах нового поколения для "Кузбасской топливной компании" (КТК) за год сервисного обслуживания, сообщает пресс-служба оператора.

"Восток1520" первым среди компаний-операторов начал осуществлять отправки в полувагонах нового поколения для "КТК". В перевозках задействованы люковые полувагоны модели 12-9853 грузоподъемностью 75 т и глуходонные полувагоны модели 12-9869 грузоподъемностью 77 т. За год работы перевезено 4,5 млн тонн угля, или 59% всех экспортных объемов угольной компании", - говорится в сообщении.

Вагоны повышенной грузоподъемности прибывают на инфраструктуру КТК организованными маршрутами. Это оптимизирует маневровые работы по сортировке вагонов для дальнейшей погрузки и сокращает время оборота. Сформированные на подъездных путях грузовладельца тяжеловесные поезда весом 8 тыс. т в адрес порта Усть-Луга и 7,1 тыс. т в адрес Восточного порта курсируют регулярно, за год отправлено 823 поезда. Потребность КТК в вагонах нового поколения оценивается в 120 тыс. вагоноотправок в год.

Как отметили в пресс-службе компании, помимо эффекта для оператора и грузовладельца, технология отправки в тяжеловесных составах способствует разгрузке инфраструктуры четырех дорог - Красноярской, Западно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Технология оптимизирует использование локомотивной тяги и упрощает работу вагонных служб за счет сокращения количества осмотров.

"Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, и металлургической отраслей в вагонах повышенной грузоподъемности. Входит в состав АО "Первая тяжеловесная компания" (ПТК), созданной группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. 80,02% акций "ПТК" принадлежит группе "Промышленные инвесторы", 19,98 % - ПАО "НПК ОВК".

"Кузбасская топливная компания" - один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.