Alialia и профсоюзы договорились по поводу плана вывода компании из кризиса

РИМ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Руководство авиакомпании Alialia и профсоюзы, представляющие интересы ее сотрудников, достигли соглашения о плане вывода компании из кризиса. Как сообщает в пятницу газета "Мессаджеро", стороны вышли из-за стола переговоров, проходивших при посредничестве правительства Италии, поздней ночью.

Как указывает газета, профсоюзам удалось добиться, чтобы число планируемых увольнений персонала (более 2 тыс. человек) было сокращено примерно на треть, а уменьшение зарплаты вместо предполагаемых первоначально 30% составило 8%. По словам представителей профсоюзов, они довольны результатом. Однако теперь эти условия должны одобрить сотрудники на своего рода корпоративном референдуме. В случае если план будет принят, предполагается, что компания произведет инвестиции в размере 2 млрд евро.

Бывший национальный перевозчик Alitalia, которая считается после передачи в 2014 году 49% акций компании из ОАЭ Etihad Airways полностью частной компанией, в очередной раз оказалась под угрозой банкротства. Авиаперевозчик теряет до полумилларда евро в год, и предпринятые ранее меры и инвестиции Etihad Airways пока не принесли желаемого подъема.

Кризис бывшей государственной компании, долгие годы выживавшей за счет госпомощи, начался более 10 лет назад. Еще в 2008 году Alitalia искала надежного партнера, и основным претендентом была Air France. Однако занимавший тогда пост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лично воспрепятствовал продаже пакета акций французской стороне.