Азербайджанская Silk Way Airlines подписала с Boeing контракт на 10 самолетов 737 MAX

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БАКУ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines подписала с американской аэрокосмической корпорацией Boeing контракт на приобретение десяти пассажирских самолетов Boeing-737 MAX.
"Общая сумма сделки составляет около $1 млпд", - сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.
На основании предварительного обсуждения с Эксимбанком США впервые в истории гражданской авиации Азербайджана финансирование сделки по приобретению воздушных судов будет осуществлено без предоставления государственных гарантий.
Договоренность на поставку в Азербайджан современных воздушных судов Boeing-737 MAX была достигнута прошлым летом в рамках аэрокосмического салона Farnborough Airshow-2016 в Великобритании.
Первые два самолета новейшего поколения будут доставлены в Азербайджан к концу 2018 года, а остальные - до конца 2020 года.
В беседе с журналистами президент Silk Way Holding отметил, что подписанием данного соглашения гражданская авиация Азербайджана вступает в новый этап своего развития. "Мы планируем предоставлять эти самолеты другим авиаперевозчикам на основе операционного и финансового лизинга", - сказал он.
Модернизированная серия самолетов 737 MAX оборудована новыми двигателями LEAP-1B, которые позволяют сократить расход топлива на 13% по сравнению с самыми эффективными современными самолетами. Последние усовершенствования конструкции, в том числе установка нового винглета Advanced Technology, сокращает сопротивление, что способствует дальнейшему улучшению эксплуатационных характеристик лайнера, особенно при полетах на большие расстояния. В настоящее время самолеты проходят тестовые испытания в Сиэтле.