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Пассажироперевозки в сообщении со странами дальнего зарубежья в I квартале выросли на 16%

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 16:36 UTC+3
Наибольший рост наблюдается в сообщении с Финляндией, Германией, Италией, Китаем
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в первом квартале 2017 года выросли на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 143,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба РЖД.

Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия - Финляндия (+27,6%), Россия - Германия (+27,3%), Россия - Италия (+16,8%), Россия - Китай (+11,8%).

Согласно графику движения поездов на 2016/2017 годы, международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии - Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.

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