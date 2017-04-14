Грузооборот группы НМТП в I квартале вырос на 0,7%, до 37,3 млн т

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот терминалов группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-марте 2017 года увеличился на 0,7% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года и составил 37,26 млн т, сообщается в пресс-релизе НМТП.

В частности, перевалка наливных грузов в отчетном периоде сократилась на 0,8%, до 28,61 млн т, объемы навалочных грузов увеличились на 20,7%, до 3,89 млн т, перевалка генеральных грузов снизилась на 6,3% и составила 3,31 млн т. Контейнерооборот увеличился на 8,9% и составил 1,41 млн тонн или 138,5 тыс. TEU.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП". Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.