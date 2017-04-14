Грузооборот "ДелоПортс" в I квартале 2017 года вырос на 13%, до 1,7 млн тонн

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот терминалов "ДелоПортс" в январе-марте 2017 года составил 1,7 млн тонн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, следует из сообщения стивидорного холдинга.

Контейнерный терминал "НУТЭП",входящий в структуру компании, за отчетный период обработал 72 тыс. TEU (+23%). В тоннаже контейнерооборот терминала вырос на 17% и составил 726 тыс. тонн. Положительная динамика, по данным компании, обусловлена восстановлением контейнерного рынка России и ростом доли груженых контейнеров. В марте 2017 года обработан рекордный месячный объем контейнеров 31 034 TEU.

Объем перевалки зерна на "КСК" в первом квартале 2017 года увеличился на 15% относительно результата прошлого года и достиг 951 тыс. тонн благодаря рекордному урожаю зерновых сельскохозяйственного сезона 2016-2017 гг., отмечается в сообщении.

Объем перевалки генеральных грузов сократился на 29% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составил 36 тыс. тонн.

Объем перевалки ро-ро грузов на терминалах "ДелоПортс" сократился на 68%, до 8 тыс. тонн, в результате контейнеризации части импорта. В штучном эквиваленте ро-ро операции показали снижение на 45% и составили около 1 тыс. единиц.

Объем продаж бункерного топлива за три месяца текущего года увеличился на 55% относительно аналогичного периода 2016 года и составил 14 тыс. тонн.

ООО "ДелоПортс" - один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний "Дело" в зерновом и контейнерном сегментах, а также в сегменте бункеровки судов. Грузооборот "ДелоПортс" в 2016 году составил 6 млн тонн, что на 10% больше относительно 2015 года.