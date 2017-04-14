Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузооборот "ДелоПортс" в I квартале 2017 года вырос на 13%, до 1,7 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 17:33 UTC+3
Положительная динамика, по данным компании, обусловлена восстановлением контейнерного рынка России
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот терминалов "ДелоПортс" в январе-марте 2017 года составил 1,7 млн тонн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, следует из сообщения стивидорного холдинга.

Контейнерный терминал "НУТЭП",входящий в структуру компании, за отчетный период обработал 72 тыс. TEU (+23%). В тоннаже контейнерооборот терминала вырос на 17% и составил 726 тыс. тонн. Положительная динамика, по данным компании, обусловлена восстановлением контейнерного рынка России и ростом доли груженых контейнеров. В марте 2017 года обработан рекордный месячный объем контейнеров 31 034 TEU.

Объем перевалки зерна на "КСК" в первом квартале 2017 года увеличился на 15% относительно результата прошлого года и достиг 951 тыс. тонн благодаря рекордному урожаю зерновых сельскохозяйственного сезона 2016-2017 гг., отмечается в сообщении.

Объем перевалки генеральных грузов сократился на 29% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составил 36 тыс. тонн.

Объем перевалки ро-ро грузов на терминалах "ДелоПортс" сократился на 68%, до 8 тыс. тонн, в результате контейнеризации части импорта. В штучном эквиваленте ро-ро операции показали снижение на 45% и составили около 1 тыс. единиц.

Объем продаж бункерного топлива за три месяца текущего года увеличился на 55% относительно аналогичного периода 2016 года и составил 14 тыс. тонн.

ООО "ДелоПортс" - один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний "Дело" в зерновом и контейнерном сегментах, а также в сегменте бункеровки судов. Грузооборот "ДелоПортс" в 2016 году составил 6 млн тонн, что на 10% больше относительно 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
4
Список претендентов на пост мэра Омска сократился до двух кандидатов
5
СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube
6
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
7
ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане
Темы дня
Загрузка...
Реклама