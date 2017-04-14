Грузооборот "ДелоПортс" в I квартале 2017 года вырос на 13%, до 1,7 млн тонн

"Дочка" Сбербанка на Украине отменила ограничения по карточным счетам для физических лицЭкономика и бизнес 14 апреля, 18:46
Не сбавлять темп: Виталий Мутко оценил ход подготовки Саранска к ЧМ-2018Спорт 14 апреля, 18:44
Проблемы трудоустройства пенсионеров обсудят в МосквеСоциальная ответственность 14 апреля, 18:25
Эксперты: российские вузы недостаточно быстро внедряют стратегии устойчивого развитияСоциальная ответственность 14 апреля, 18:19
Бывший борец Таймазов оспорит в CAS лишение его золотой медали Олимпиады-2008Спорт 14 апреля, 18:18
Работодатель вживил микрочипы сотрудникам центра инноваций в СтокгольмеСоциальная ответственность 14 апреля, 18:10
Роботы заменят многих работников без высшего образованияСоциальная ответственность 14 апреля, 17:54
Власенко: решение ВФП отложить вопрос о вступлении в ассоциацию было ожидаемымСпорт 14 апреля, 17:51
Попечительский совет одобрил утверждение Вячеслава Екимова на посту президента ФВСРСпорт 14 апреля, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот терминалов "ДелоПортс" в январе-марте 2017 года составил 1,7 млн тонн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, следует из сообщения стивидорного холдинга.
Контейнерный терминал "НУТЭП",входящий в структуру компании, за отчетный период обработал 72 тыс. TEU (+23%). В тоннаже контейнерооборот терминала вырос на 17% и составил 726 тыс. тонн. Положительная динамика, по данным компании, обусловлена восстановлением контейнерного рынка России и ростом доли груженых контейнеров. В марте 2017 года обработан рекордный месячный объем контейнеров 31 034 TEU.
Объем перевалки зерна на "КСК" в первом квартале 2017 года увеличился на 15% относительно результата прошлого года и достиг 951 тыс. тонн благодаря рекордному урожаю зерновых сельскохозяйственного сезона 2016-2017 гг., отмечается в сообщении.
Объем перевалки генеральных грузов сократился на 29% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составил 36 тыс. тонн.
Объем перевалки ро-ро грузов на терминалах "ДелоПортс" сократился на 68%, до 8 тыс. тонн, в результате контейнеризации части импорта. В штучном эквиваленте ро-ро операции показали снижение на 45% и составили около 1 тыс. единиц.
Объем продаж бункерного топлива за три месяца текущего года увеличился на 55% относительно аналогичного периода 2016 года и составил 14 тыс. тонн.
ООО "ДелоПортс" - один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний "Дело" в зерновом и контейнерном сегментах, а также в сегменте бункеровки судов. Грузооборот "ДелоПортс" в 2016 году составил 6 млн тонн, что на 10% больше относительно 2015 года.