Авиакомпания Qantas надеется через 5 лет начать беспосадочные полеты из Сиднея в Лондон

СИДНЕЙ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Новое поколение пассажирских авиалайнеров может в самые ближайшие годы сделать казавшуюся несбыточной мечту австралийцев о беспосадочных перелетах из Сиднея в Лондон реальностью. С таким оптимистичным прогнозом выступил исполнительный директор ведущей австралийской авиакомпании Qantas Алан Джойс.

В настоящее время европейский авиаконцерн Airbus завершает работу над авиалайнером A350-900ULR, который будет способен совершать полеты на расстояние почти 18000 км. Его главный конкурент, американский концерн Boing, готовит сопоставимый по характеристикам самолет Boeing 777-8. Расстояние между Сиднеем и Лондоном составляет примерно 17780 км. "Мы полагаем что эти новые самолеты смогут летать по сверхпротяженным маршрутам, так что о рейсах Сидней-Лондон и Мельбурн-Лондон, вероятно, можно будет говорить в 2022 году", - сказал Джойс.

Согласно техническим расчетам, продолжительность полета между крупнейшим городом Австралии и британской столицей составит около 20 часов, т.е. на три часа меньше, чем приходится лететь пассажирам сейчас, поскольку выполняющие такие рейсы самолеты Qantas, Emirates, Singapore Airlines и других авиакомпаний совершают минимум одну посадку - в Дубае, Гонконге или Сингапуре.

В конце прошлого года руководство Qantas объявило о планах начать в марте 2018 года беспосадочные полеты в Лондон из столицы штата Западная Австралия Перта, однако расстояние между этими двумя городами более чем на 3 тыс. километров меньше расстояния между Лондоном и Сиднеем.

Существует еще один немаловажный фактор, способный стать существенным препятствием на пути к реализации амбициозных планов Qantas начать беспосадочные полеты до Лондона, - это цены на топливо. По расчетам экспертов, такие полеты на сверхтяжелых самолетах при нынешних ценах на нефть будут оставаться рентабельными, но, если цена на нефть пойдет вверх, у авиаперевозчика возникнут серьезные проблемы. В этой связи многие вспоминают о решении компании Singapore Airlines прекратить в конце 2013 года полеты A340-500 из Сингапура в Нью-Йорк (протяженностью около 16000 км), принятое после того, как цена на нефть зашкалила за отметку $100 за баррель. "Аэробусы" и "Боинги" нового поколения будут гораздо экономичнее своих предшественников, тем не менее аналитики предупреждают, что цену на нефть выше $70 за баррель "не выдержат" даже и они.