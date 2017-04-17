Fesco запускает доставку сборных грузов из Китая в Россию через ВМТП

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco запускает услугу регулярной доставки сборных грузов (less than container loaded, LCL) из Китая в Россию через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), сообщает пресс-служба группы.

Технология сервиса предусматривает возможность транспортировки малогабаритных партий различных отправителей в одном контейнере. Транспортировка будет осуществляться еженедельно на основе действующих сервисов Fesco.

В планах группы расширение географии предоставления LCL-сервиса на Южную Корею, Японию, страны Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 20 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и терминал "Дальрефтранс", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", также в управлении группы находятся около 36 тыс. контейнеров. Головной компанией группы является ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП).