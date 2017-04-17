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"Морской порт Санкт-Петербург" перегрузил испанский поезд Talgo для желдорог Узбекистана

Экономика и бизнес Транспорт
17 апреля, 12:03 UTC+3
При общей длине 183 метра масса поезда составила 305 тонн
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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба АО "Морской порт Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. АО "Морской порт Санкт-Петербург" (входит в UCL Holding) перегрузило высокоскоростной испанский поезд Talgo-250 для Узбекской железной дороги, прибывший из Бильбао, сообщается на сайте холдинга.

Поезд доставлен на ро-ро терминал 2-го района порта паромом линии Finnlines - Finnwaw. Перегрузка Talgo-250 осуществлялась по схеме паром - причал - рельсы.

Talgo-250 включает два локомотива по 67 тонн и 11 вагонов от 14 до 18 тонн. При общей длине 183 метра масса поезда составила 305 тонн.

Согласно сообщению, после прохождения таможенных процедур Talgo-250 с помощью российского локомотива отправился в депо станции Металлострой для дальнейшей проверки и наладки оборудования. Затем тепловоз РЖД повезет испанский поезд в Узбекистан.

"Морской порт Санкт-Петербург" в четвертый раз перегружает высокоскоростные пассажирские электропоезда Talgo, отмечается в сообщении.

АО "Морской порт Санкт-Петербург" - крупнейший оператор по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга, созданный на базе Ленинградского морского торгового порта. Входит в состав UCL Port - стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, объединяющий также ЗАО "Контейнерный терминал Санкт- Петербург", ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" на северо-западе России, Туапсинский и Таганрогский морские порты на юге страны. Грузооборот "Морского порта Санкт-Петербург" в 2016 году составил 7,26 млн тонн (-8% к 2015 году).

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