UTair и "дочка" Boeing договорились о сотрудничестве в аэронавигации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair и Jeppesen (дочерняя компания Boeing) договорились о сотрудничестве в аэронавигации, сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"UTair и Jeppesen заключили сервисное соглашение о предоставлении электронных сборников аэронавигационной информации для системы EFB (Electronic Flight Bag). За счет внедрения программного обеспечения Jeppesen FliteDeck Pro на базе планшетов iPad экипажи авиакомпании получают доступ к важной полетной и эксплуатационной информации, которая формируется на основе глобальной базы аэронавигационных данных", - уточнили в пресс-службе.

"Это позволит сократить время подготовки пилотов к полету, а также обеспечит получение всей полетной информации по касанию пальца, - приводит пресс-служба слова, старшего вице-президента - летного директора "UTair - Пассажирские авиалинии" Андрея Ситнянского. - Внедряя новые технологические решения, мы не только обеспечиваем летный состав необходимыми электронными инструментами для повышения эффективности их работы, но и существенно сокращаем рабочую нагрузку пилотов".

Там добавили, что в 2016 году UTair завершила процесс внедрения системы электронной бортовой документации на базе планшетов iPad. "Эта модернизация позволила перейти на электронные аэронавигационные сборники и сократить вес бумажной полетной документации в среднем на 10 кг. Также на планшетах экипажей были внедрены приложения Boeing OPT и ATR SPS для расчета взлетно-посадочных характеристик и автоматизированная производственная система "Meridian.Alliance", - сказали в пресс-службе.

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя предприятия, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (ВС - самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте.