Исполняющим обязанности гендиректора АО "Русская тройка" назначен Артем Воблов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет директоров АО "Русская тройка" прекратил полномочия генерального директора Сергея Левина в связи с окончанием срока контракта и назначил с 1 апреля 2017 года исполняющим обязанности генерального директора Воблова Артема Валерьевича, сообщает пресс-служба компании.

В 2000-2005 года Воблов работал на Московской железной дороге, в 2005-2009 в филиале ОАО "РЖД" - "Трансконтейнер"/ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер". С января 2016 года работал в должности советника генерального директора АО "Русская тройка".

АО "Русская тройка" - первый российский линейный железнодорожный оператор. Акционеры компании: ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (50%), ОАО "РЖД" (25% +1 акция), НПФ "Благосостояние" (25%-1 акция). Уставный капитал составляет 944 млн. рублей.

Компания создана в 2004 г. Парк подвижного состава в управлении 1 638 платформ. Объем перевозок в 2016 г. составил 115,54 тыс. TEU.