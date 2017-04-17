Global Ports в I квартале лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Контейнерооборот холдинга Global Ports, на долю которого приходится до 30,5% (-3,1 пр.п.) совокупного контейнерооборота РФ, по итогам января-марта 2017 года составил 323,85 тыс. TEU (+0,6% к январю-марту 2016 года).

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Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ (АСОП), на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), входящее в холдинг Global Ports, сократило перевалку контейнеров на 5,8%, до 119,53 тыс. TEU, ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) - на 10,9%, до 61,92 тыс. TEU. Контейнерооборот ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) вырос на 20,1%, до 82,34 тыс. TEU, ООО "Моби Дик" - на 6%, до 39,52 тыс. TEU, ОАО "Усть-Лужский Контейнерный терминал" - на 4,1%, до 20,55 тыс. TEU. Доля ПКТ в структуре холдинга сократилась на 2,5 пр.п., до 36,9%. Доля ВСК увеличилась на 4,1 пр.п., до 25,4%.

Контейнерооборот группы "Сумма" за отчетный период вырос на 17%, до 232,06 тыс. TEU. Доля холдинга от общего контейнерооборота РФ составила 21,9% (+1,2 пр.п.). Контейнерооборот ОАО "Владивостокский МТП" (ВМТП) вырос на 33,8%, до 94,5 тыс. TEU, ПАО "НМТП" - 33,6%, до 46,67 тыс. TEU, ООО "Балтийская стивидорная компания" (БСК) - 31,1%, до 30,93 тыс. TEU. АО "НЛЭ" сократило перевалку контейнеров на 13,2%, до 59,95 тыс. TEU. В структуре холдинга НЛЭ потеряла 9 пр.п. с 34,9%, до 25,8%.

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Совокупный контейнерооборот холдинга UCL Port увеличился на 9,1%, до 162,58 тыс. TEU. Доля холдинга в структуре контейнерооборота РФ сократилась на 0,2 пр.п., до 15,3%. Рост перевалки контейнеров ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) составил 7,8%, до 157,58 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - 144,3%, до 5 тыс. TEU.

ООО "НУТЭП", входящее в холдинг Delo Ports, за отчетный период нарастило перевалку контейнеров на 22,8%, до 71,69 тыс. TEU. Доля холдинга составила 6,8% контейнерооборота РФ (+0,7 пр.п.). Прочими контейнерными терминалами РФ перевалено 270,28 тыс. TEU, рост к январю-марту 2016 года - 17,5%, доля - 25,5%.