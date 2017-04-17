Транспортная компания "Восток1520" в I квартале увеличила перевозки в 1,3 раза

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Транспортная компания "Восток1520" (входит в АО "Первая тяжеловесная компания") по итогам первого квартала 2017 года увеличила объем перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 1,3 раза - до 7,2 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Рост связан с увеличением парка на 38% (до 23,4 тыс. единиц) и обусловлен устойчивым спросом на вагоны повышенной грузоподъемности, отмечает компания.

Грузооборот компании увеличился в 1,3 раза и достиг 30,8 млрд тонно-километров.

Каменный уголь занимает 92,5 % в общем объеме погрузки компании. За отчетный период "Восток1520" перевезла 6,6 млн тонн угля, из них 532 тыс. тонн дополнительно за счет повышенной грузоподъемности парка (по сравнению с объемом, который перевозится в типовых вагонах).

Первая тяжеловесная компания (ПТК) создана группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. 80,02 % акций принадлежит группе "Промышленные инвесторы", 19,98 % - ПАО "НПК ОВК". Парк подвижного состава - 28 тыс. единиц.

Входящая в состав ПТК транспортная компания "Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности.