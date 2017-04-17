Транспортная компания "Восток1520" в I квартале увеличила перевозки в 1,3 раза

Патриарх и мэр Москвы приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"Общество 17 апреля, 15:28
Документальные фильмы об активистах покажут в МосквеСоциальная ответственность 17 апреля, 15:25
Жителей Казани призывают принять участие в благотворительном квесте помощи селуНовости партнеров 17 апреля, 15:18
В Бурятии выписаны 11 из 12 подростков, госпитализированных с признаками отравленияСибирь 17 апреля, 15:15
Письмо Хемингуэя с признанием в любви к Марлен Дитрих выставлено на аукцион за $30 тысячКультура 17 апреля, 15:15
Необходимые для Гран-при "Формулы-1" изменения внесены на трассе "Сочи Автодром"Спорт 17 апреля, 15:13
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынкеЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:10
Хабаровским промышленным паркам необходимо максимально разгрузить инвесторовЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:00
Первый губернатор Свердловской области Россель поддержит Куйвашева на выборах в сентябреНовости Урала 17 апреля, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Транспортная компания "Восток1520" (входит в АО "Первая тяжеловесная компания") по итогам первого квартала 2017 года увеличила объем перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 1,3 раза - до 7,2 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Рост связан с увеличением парка на 38% (до 23,4 тыс. единиц) и обусловлен устойчивым спросом на вагоны повышенной грузоподъемности, отмечает компания.
Грузооборот компании увеличился в 1,3 раза и достиг 30,8 млрд тонно-километров.
Каменный уголь занимает 92,5 % в общем объеме погрузки компании. За отчетный период "Восток1520" перевезла 6,6 млн тонн угля, из них 532 тыс. тонн дополнительно за счет повышенной грузоподъемности парка (по сравнению с объемом, который перевозится в типовых вагонах).
Первая тяжеловесная компания (ПТК) создана группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. 80,02 % акций принадлежит группе "Промышленные инвесторы", 19,98 % - ПАО "НПК ОВК". Парк подвижного состава - 28 тыс. единиц.
Входящая в состав ПТК транспортная компания "Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности.