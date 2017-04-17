Авиакомпании Египта начинают рейсы из Армении в курортные города Красного моря

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КАИР, 17 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Две египетские авиакомпании с начала лета текущего года начнут выполнять регулярные рейсы из столицы Армении в города-курорты, расположенные на красноморском побережье Египта. Об этом, как сообщила в понедельник в своей электронной версии газета Al-Ahram, заявил посол Арабской Республики Египет (АРЕ) в Армении Тарек Муаты.
По его словам, "два авиаперевозчика Air Cairo и AMC заключили договор с двумя армянскими туристическими компаниями о начале регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Муаты добавил, что пассажирские самолеты будут выполнять по три рейса в неделю из Еревана в эти египетские курорты на Красном море. Первый лайнер из Еревана в данном направлении, согласно договоренностям, вылетит 18 июня.
Посол Египта в Армении, который представляет интересы своей страны и в Грузии, информировал, что в настоящее время из грузинской столицы, Тбилиси, каждую неделю уже совершается четыре рейса в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.