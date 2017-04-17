Еще один Airbus А320 пополнил авиапарк "Уральских авиалиний"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" пополнила свой парк очередным самолетом А320, сообщается на сайте компании.
Общее количество самолетов в парке авиакомпании достигло 41 машин: 23 А320, 11 - А321, 7 - А319.
"Уральские авиалинии" с 2006 года реализует программу обновления флота - ежегодно в оборот вводятся новые воздушные суда. В планах компании к 2020 году довести количество самолетов в парке до 50. Все воздушные суда приобретаются перевозчиком на условиях операционного лизинга.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. В 2016 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 1 млн человек и составил 6,4 млн пассажиров.