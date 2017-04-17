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Новороссийск в I квартале лидирует по грузообороту среди морских портов России

Экономика и бизнес Транспорт
17 апреля, 15:57 UTC+3
Доля перевалки грузов портом составляет 19,2% совокупного грузооборота морских портов РФ
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© Виктор Лагашев/предоставлено пресс-службой НМТП

МОСКВА, 17 апреля./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ по итогам января-марта 2017 года увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 183,29 млн тонн.

Рейтинг портов РФ по грузообороту в I квартале 2016 года

Рейтинг портов РФ по грузообороту в I квартале 2016 года

© ТАСС
Рейтинг портов РФ по грузообороту в I квартале 2016 года
© ТАСС

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ (АСОП), на основании которых ТАСС составил рейтинг морских портов России по грузообороту, лидирующую строчку в январе-марте 2017 года, как и в 2016 году, занимает порт Новороссийск с оборотом 35,26 млн тонн. Доля перевалки грузов портом составляет 19,2% совокупного грузооборота морских портов РФ.

Порт Мурманск, нарастив перевалку грузов на 74,3%, до 11,42 млн тонн, поднялся с 7-ой позиции по итогам января-марта 2016 года на 6-ю. Порт Ванино, перевалив 7,13 млн тонн (+0,8%), опустился с 6-ой на 7-ю позицию. Порт Пригородное поднялся с 11-ой позиции по итогам января-марта прошлого года на 10-ю, нарастив перевалку грузов на 15,9%, до 4,69 млн тонн, и вытеснив порт Кавказ из топ-10.

Рейтинг портов РФ по грузообороту в I квартале 2017 года

Рейтинг портов РФ по грузообороту в I квартале 2017 года

© ТАСС

В январе-марте 2017 года наибольший рост перевалки грузов показали порты: Сабетта - в 4 раза, до 1,14 млн тонн, Зарубино - в 6,7 раза, до 43,4 тыс. тонн, Кандалакша - в 3,5 раза, до 251,3 тыс. тонн, Евпатория - в 4,2 раза, до 27,6 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота отмечено в портах: Махачкала - на 72,9%, до 261,1 тыс. тонн, Архангельск - на 39,3%, до 513,6 тыс. тонн, Севастополь - на 30,3%, до 221,1 тыс. тонн.

По итогам января-марта 2017 года совокупный грузооборот топ-10 портов РФ составил 141,46 млн тонн (77,2% совокупного грузооборота), что выше января-марта 2016 года на 9,1%.

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