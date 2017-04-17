Аэропорт Домодедово получил разрешение на строительство третьего сегмента терминала

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово получил разрешение на начало строительства третьего сегмента пассажирского терминала (Т3), сообщается на сайте аэропорта.

Возведение объекта будет осуществляться в несколько этапов. Со стороны Федерального агентства воздушного транспорта официально выдано разрешение на первую очередь строительства.

Согласно сообщению, с учетом ввода в эксплуатацию двух очередей строительства, пропускная способность Т3 составит 20,5 млн пасс. ежегодно, площадь объекта - 235 475 кв м.

Третий сегмент станет частью аэровокзального комплекса и будет построен в западной части пассажирского терминала. Строительство третьего сегмента (Т3) начнется после завершения всех этапов во вводу второго сегмента аэровокзального комплекса (Т2). После реализации всех проектов по развитию терминальных мощностей (сегменты пассажирского терминала Т1, Т2, Т3), Домодедово сможет обслуживать свыше 75 млн человек ежегодно.

Московский аэропорт Домодедово - является лучшим аэропортом России по версии Премии "Воздушные Ворота России" и лучшим аэропортом СНГ по версии Skytrax. Маршрутная сеть включает 190 направлений. По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта составил 28,5 млн пассажиров (-6,6% к 2015 году). На внутренних линиях было перевезено более 16,6 млн человек, на международных - свыше 11,88 млн.