НМТП в I квартале возглавил рейтинг грузовых терминалов РФ с оборотом 19,1 млн тонн

МОСКВА, 17 апреля./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ по итогам января-марта 2017 года увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 183,29 млн тонн.

Развернуть Рейтинг стивидоров по грузообороту в I квартале 2017 г. © ТАСС Рейтинг стивидоров по грузообороту в I квартале 2017 г. © ТАСС

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ (АСОП), на основании которых ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России по грузообороту, лидирующую строчку, как и в 2016 году, занимает ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) c показателем - 19,11 млн тонн (- 0,7%). Доля перевалки грузов компанией составляет 10,4% совокупного грузооборота морских портов РФ.

На втором месте находится ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) с оборотом 16,46 млн тонн (+6,4%). Третью позицию рейтинга занимает АО "КТК-Р" (порт Новороссийск) - 13,01 млн тонн (+9,1%).

Стивидорная компания ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) по итогам января-марта 2016 года занимало 11-ю позицию. В отчетном периоде компания поднялась на 8-ю позицию, увеличив перевалку грузов на 51,9%, до 4,92 млн тонн. ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поднялось с 5-ой позиции на 4-ю с оборотом 8,01 млн тонн (+8,2%), АО "Восточный порт" (порт Восточный) - с 7-ой на 6-ю - 5,72 млн тонн (+5,8%).

Развернуть Рейтинг стивидоров по грузообороту в I квартале 2016 г. © ТАСС Рейтинг стивидоров по грузообороту в I квартале 2016 г. © ТАСС

ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) опустилось с 4-ой на 5-ю позицию, перевалив 7,48 млн тонн (-0,9%), АО "Усть-Луга Ойл" (порт Усть-Луга) - с 6-ой на 7-ю - 5,33 млн тонн (-3,4%), АО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) - с 8-ой на 9-ю - 4,88 млн тонн (+4,2%). Компания "Туапсинский МТП" (порт Туапсе), занимавшая в январе-марте 2016 года 9-ю позицию, в отчетном периоде вышла из топ-10.

В январе-марте 2017 года наибольший рост перевалки грузов отмечен в следующих компаниях: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) - в 3,4 раз, до 3,62 млн тонн, ООО "Газпромнефть-Ямал" (порт Сабетта) - в 4 раза, до 1,14 млн тонн, ООО "Коммандит Сервис" (порт Мурманск) - в 4,8 раза, до 304,7 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота показали стивидорные компании: ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 79,5%, до 18,1 тыс. тонн, ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 83,3%, до 7,5 тыс. тонн, ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 72,9%, до 261,1 тыс. тонн.

По итогам января-марта 2017 года десятью крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 89,62 млн тонн грузов, что составляет 48,9% всего грузооборота морских портов России и превышает показатель января-марта 2016 года на 6,1%.