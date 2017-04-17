Центр крупнотоннажного судостроения создадут на Северной верфи до 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/.Современный центр крупнотоннажного судостроения планируется создать в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" до 2019 года, размер инвестиций оценивается более чем в 26 млрд рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Северная верфь" Игорь Пономарев на заседании совета по инвестициям в Северной столице.

"Планируется создание современного комплекса на территории Северной верфи - центра крупнотоннажного судостроения. Цель - выполнение оборонзаказа: надводных кораблей для ВМФ, отечественных и зарубежных заказчиков. Объем инвестиций - более 26 млрд рублей. Срок реализации - до 2019 года", - сказал он.

Как отметил Пономарев, Минпромторг выступит в роли соинвестора проекта, инициатором и контролирующим органом является Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

По его словам, сейчас максимальная тоннажность судов на заводе составляет не более 13 тонн, в будущем за счет центра она сможет доходить до 25 тонн. Благодаря этому будет расширена линейка производимой продукции до фрегатов нового поколения, десантных кораблей, газовозов, нефтеналивных танкеров. В рамках создания центра также планируется строительство стапельной площадки и эллинга, реконструкция западного причала, корпусообрабатывающего цеха, склада металла и инженерных сетей, возведение камер окраски и очистки секций.

Как отметил Пономарев, благодаря созданию центра будет повышена инвестиционная привлекательность города, расширена ниша рынка судостроения, а также созданы новые рабочие места. Губернатор города Георгий Полтавченко поддержал проект.

ПАО Судостроительный завод "Северная верфь" (в прошлом "Путиловская верфь", в советские годы - завод имени А. А. Жданова) занимается созданием боевых кораблей, корветов, фрегатов для ВМФ.