СМИ: мощность терминала АО "Петролеспорт" после расширения увеличится на 400 тыс. TEU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. АО "Петролеспорт" (ПЛП, входит в Global Ports) планирует расширить комплекс для перевозки контейнерных, паромных и генеральных грузов в порту Санкт-Петербург, объем инвестиций составит порядка 4,2 млрд рублей (97,2% из них - собственные средства), сообщает газета "Ведомости". После расширения мощность контейнерного терминала увеличится на 400 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Как сообщил директор по экономике и финансам компании Станислав Медведев, "Петролеспорт" планирует построить два причала общей протяженностью 365 м с тремя контейнерными перегружателями, складской комплекс площадью 235 тыс. кв м и объекты инженерной инфраструктуры.

Проект планируется реализовать до 2024 года. Срок окупаемости - пять лет и восемь месяцев, внутренняя норма доходности - 14,87%, следует из презентации проекта.

Согласно данным экспертов, мощность контейнерного терминала "Петролеспорта" - 1 млн TEU, он обрабатывает контейнеры всех типов. На "Петролеспорт" в первом квартале 2017 года приходилось 11,6% контейнерного оборота портов Балтийского моря, включая Калининград, а три года назад - 20%.

По словам эксперта в отрасли, собеседника "Ведомостей", спроса на универсальные портовые мощности в ближайшее время не будет: Россия - конечный потребитель, вряд ли потребление радикально вырастет. По его прогнозу, компания сможет загрузить терминал за счет перераспределения собственных потоков, но проект начнет окупаться не раньше чем через восемь лет. Кроме того, эксперт уверен, что переориентировать из портов Финляндии и стран Балтии уже нечего.