СМИ: на базе Red Wings могут быть созданы авиакомпании с парком до ста самолетов SSJ-100

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Минпромторг и Минтранс готовят предложения о мерах поддержки производства ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) путем поставок авиакомпании Red Wings до 100 самолетов с 2018 по 2022 год, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Минпромторг.

Там уточнили, что Red Wings (принадлежит лизинговой "Ильюшин Финанс Ко") предполагается использовать как базу для создания авиакомпаний для перевозок между городами с населением более 200 тыс. человек. Параллельно разрабатываются планы субсидирования маршрутной сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в семи-девяти регионах РФ.

Конкретные параметры проекта будут сформулированы с учетом производственных возможностей "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), а также после получения позиции Минтранса.

В Red Wings "Ъ" сообщили, что проект находится на ранней стадии и поэтому "пока преждевременно говорить о сроках его реализации и других деталях".

Источник "Ъ" на рынке отмечает: создание авиакомпаний с парком из SSJ 100 станет возможным, если ставка за лизинг судов будет снижена до минимума за счет госсубсидий. По данным "Ъ", сейчас аренда SSJ 100 стоит около 8 млн рублей в месяц. Другой собеседник "Ъ" добавляет, что развитие межрегиональных полетов позволит забрать часть пассажиропотока крупнейших российских авиакомпаний, везущих пассажиров через Москву.