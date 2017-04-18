Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: на базе Red Wings могут быть созданы авиакомпании с парком до ста самолетов SSJ-100

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 10:32 UTC+3
Параллельно разрабатываются планы субсидирования маршрутной сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в семи-девяти регионах РФ
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Минпромторг и Минтранс готовят предложения о мерах поддержки производства ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) путем поставок авиакомпании Red Wings до 100 самолетов с 2018 по 2022 год, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Минпромторг.

Там уточнили, что Red Wings (принадлежит лизинговой "Ильюшин Финанс Ко") предполагается использовать как базу для создания авиакомпаний для перевозок между городами с населением более 200 тыс. человек. Параллельно разрабатываются планы субсидирования маршрутной сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в семи-девяти регионах РФ.

Конкретные параметры проекта будут сформулированы с учетом производственных возможностей "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), а также после получения позиции Минтранса.

В Red Wings "Ъ" сообщили, что проект находится на ранней стадии и поэтому "пока преждевременно говорить о сроках его реализации и других деталях".

Источник "Ъ" на рынке отмечает: создание авиакомпаний с парком из SSJ 100 станет возможным, если ставка за лизинг судов будет снижена до минимума за счет госсубсидий. По данным "Ъ", сейчас аренда SSJ 100 стоит около 8 млн рублей в месяц. Другой собеседник "Ъ" добавляет, что развитие межрегиональных полетов позволит забрать часть пассажиропотока крупнейших российских авиакомпаний, везущих пассажиров через Москву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама