НМТП может выплатить дивиденды за 2016 г. из расчета 0,78 руб. на акцию

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) может выплатить дивиденды за 2016 г. из расчета 0,7788237 руб. на акцию. Такую рекомендацию акционерам дал совет директоров компании, говорится в сообщении НМТП.

Чистая прибыль НМТП по РСБУ по итогам 2016 г. составила 40,7 млрд руб. против убытка годом ранее.

Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 24,99 млрд руб., однако общая сумма выплат с учетом дивидендов, начисленных за I квартал и первое полугодие 2016 г. (1 млрд руб. и 8,99 млрд руб. соответственно) составит 15 млрд руб.

Годовое общее собрание акционеров НМТП состоится 18 мая, говорится в сообщении.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.