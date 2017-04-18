"Аэрофлот" отмечает 50-летие со дня открытия регулярного рейса Москва-Токио

Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" после инцидента с нехваткой мест в самолетеНовости Урала 18 апреля, 11:01
Вечер памяти Евгения Евтушенко пройдет в Екатеринбурге в "Библионочь"Новости Урала 18 апреля, 10:57
Белоруссия намерена разместить облигации на финансовом рынке КитаяЭкономика и бизнес 18 апреля, 10:53
Каждый пятый россиянин планирует оформить платежную карту "Мир"Экономика и бизнес 18 апреля, 10:52
Поезда МЦК перевезли 55 млн пассажиров с начала запуска движенияМосква 18 апреля, 10:51
Ученые выявили рост популяции песцов на Новопортовском месторождении на ЯмалеОбщество 18 апреля, 10:48
НМТП может выплатить дивиденды за 2016 г. из расчета 0,78 руб. на акциюТранспорт 18 апреля, 10:41
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрдЭкономика и бизнес 18 апреля, 10:39
Американские ученые нашли способ создавать стройматериалы из марсианской пылиКосмос 18 апреля, 10:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отмечает во вторник 50-летие со дня осуществления первого регулярного рейса по маршруту Москва-Токио. Самолет Ту-114 под управлением заслуженного пилота Харитона Цховребова 17 апреля 1967 года вылетел из Москвы и на следующий день приземлился в токийском аэропорту Ханэда.
Открыть регулярный рейс между Москвой и Токио удалось благодаря длительным переговорам, которые вели СССР и Япония. В результате 21 января 1966 года было подписано соглашение, фактически открывшее воздушную Транссибирскую магистраль.
Пассажиропоток на этом направлении постоянно растет, и в настоящее время ежегодно компания перевозит на маршруте около 165 тыс. человек. "Это направление является самым коротким и коммерчески выгодным воздушным маршрутом из Европы в Японию и Юго-Восточную Азию", - говорится в ролике компании, который приурочен к этой круглой дате.
По оценкам "Аэрофлота", около 80% пассажиров, летящих из Токио в российскую столицу, используют этот рейс как транзитный. В Москве они обычно делают пересадку и летят в другие точки России, страны Европы, Балтии, СНГ, Ближнего Востоке и даже в США.