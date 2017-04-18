"Аэрофлот" отмечает 50-летие со дня открытия регулярного рейса Москва-Токио

ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отмечает во вторник 50-летие со дня осуществления первого регулярного рейса по маршруту Москва-Токио. Самолет Ту-114 под управлением заслуженного пилота Харитона Цховребова 17 апреля 1967 года вылетел из Москвы и на следующий день приземлился в токийском аэропорту Ханэда.

Открыть регулярный рейс между Москвой и Токио удалось благодаря длительным переговорам, которые вели СССР и Япония. В результате 21 января 1966 года было подписано соглашение, фактически открывшее воздушную Транссибирскую магистраль.

Пассажиропоток на этом направлении постоянно растет, и в настоящее время ежегодно компания перевозит на маршруте около 165 тыс. человек. "Это направление является самым коротким и коммерчески выгодным воздушным маршрутом из Европы в Японию и Юго-Восточную Азию", - говорится в ролике компании, который приурочен к этой круглой дате.

По оценкам "Аэрофлота", около 80% пассажиров, летящих из Токио в российскую столицу, используют этот рейс как транзитный. В Москве они обычно делают пересадку и летят в другие точки России, страны Европы, Балтии, СНГ, Ближнего Востоке и даже в США.