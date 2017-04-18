UTair отказалась от запуска рейсов из Перми в Москву и Анапу из-за оптимизации флота

Ремонт дорог в Екатеринбурге к ЧМ-2018 не изменит маршрут военной техники к Параду ПобедыНовости Урала 18 апреля, 12:37
ОВК в конце апреля планирует разместить в рамках SPO до 2,5 млн акцийТранспорт 18 апреля, 12:27
Сертификацию ворот для спортивных мероприятий будут проводить в приказном порядкеСпорт 18 апреля, 12:22
Власти Сургута согласовали установку бюста Сталина в городеНовости Урала 18 апреля, 12:13
СМИ: "Интер" предложит тренеру "Атлетико" Симеоне пятилетний контракт на €50 млнСпорт 18 апреля, 12:12
Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работыЭкономика и бизнес 18 апреля, 12:09
ФАС будет проводить новые проверки по стадиону "Санкт-Петербург"Экономика и бизнес 18 апреля, 11:58
СК не счел лечение в Англии экс-губернатора Юревича уважительной причиной неявки на допросПроисшествия 18 апреля, 11:55
Во Вьетнаме отложили строительство сталелитейного заводаСоциальная ответственность 18 апреля, 11:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair отказалась от запуска этим летом рейсов из Перми в Анапу и Москву в связи с оптимизацией использования среднемагистрального флота в летний период, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика во вторник.
"Авиакомпания изменила планы по вводу новых направлений из Перми в связи с оптимизацией использования среднемагистрального флота в летний период", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробностей.
По сообщениям СМИ, авиакомпания планировала запустить регулярные рейсы из Перми в Анапу и Москву 1 июня. Перевозчик планировал выполнять полеты ежедневно на самолетах Boeing 737. Билеты до Москвы компания продавала по цене в 5 тысяч рублей.
Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя предприятия, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (ВС - самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте.