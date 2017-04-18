Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

UTair отказалась от запуска рейсов из Перми в Москву и Анапу из-за оптимизации флота

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 12:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Перевозчик планировал выполнять полеты ежедневно на самолетах Boeing 737
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair отказалась от запуска этим летом рейсов из Перми в Анапу и Москву в связи с оптимизацией использования среднемагистрального флота в летний период, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика во вторник.

"Авиакомпания изменила планы по вводу новых направлений из Перми в связи с оптимизацией использования среднемагистрального флота в летний период", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробностей.

По сообщениям СМИ, авиакомпания планировала запустить регулярные рейсы из Перми в Анапу и Москву 1 июня. Перевозчик планировал выполнять полеты ежедневно на самолетах Boeing 737. Билеты до Москвы компания продавала по цене в 5 тысяч рублей.

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя предприятия, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (ВС - самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
2
Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
В Москве задержан мужчина, стрелявший на парковке в своего знакомого
Темы дня
Загрузка...
Реклама