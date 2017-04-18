UTair отказалась от запуска рейсов из Перми в Москву и Анапу из-за оптимизации флота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair отказалась от запуска этим летом рейсов из Перми в Анапу и Москву в связи с оптимизацией использования среднемагистрального флота в летний период, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика во вторник.

"Авиакомпания изменила планы по вводу новых направлений из Перми в связи с оптимизацией использования среднемагистрального флота в летний период", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробностей.

По сообщениям СМИ, авиакомпания планировала запустить регулярные рейсы из Перми в Анапу и Москву 1 июня. Перевозчик планировал выполнять полеты ежедневно на самолетах Boeing 737. Билеты до Москвы компания продавала по цене в 5 тысяч рублей.

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя предприятия, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (ВС - самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте.