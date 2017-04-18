Новороссийск в I квартале возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузов

МОСКВА, 18 апреля./ТАСС/. Морские порты РФ в январе-марте 2017 года перевалили 103,15 млн тонн наливных грузов, что на 9,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего за отчетный период портами перевалено 183,29 млн тонн грузов (+9,5%).

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний РФ по перевалке наливных грузов в I квартале 2017 года © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний РФ по перевалке наливных грузов в I квартале 2017 года © ТАСС

ТАСС составил, на основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ (АСОП), рейтинг морских портов и стивидорных компаний России по объемам перевалки наливных грузов.

Лидирующую позицию среди портов РФ по итогам января-марта 2017 года, как и в 2016, занимает порт Новороссийск с оборотом 25,08 млн тонн (+0,5%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) - 16,46 млн тонн (+6,4%).

Порт Приморск в отчетном периоде поднялся с 3-й позиции по итогам января-марта прошлого года на 2-ю, перевалив 16,46 млн тонн (+6,4%) и опередив порт Усть-Луга с оборотом 16,33 млн тонн (+2%). Порт Мурманск в январе-марте 2017 года увеличил перевалку наливных грузов в 4,5 раза, с 1,45 до 6,47 млн тонн, что позволило порту подняться с 13-й позиции по итогам января-марта 2016 года на 5-ю. Порт Де-Кастри опустился с 7-ой на 10-ю позицию, Пригородное - с 5-ой на 6-ю, Туапсе - с 6-ой на 7-ю. Порт Санкт-Петербург, занимавший в январе-марте 2016 года 10-ю позицию, вышел из топ-10.

Стивидорная компания ЗАО "КТК-Р" (порт Новороссийск) поднялась с 3-й на 2-ю позицию рейтинга с оборотом 13,01 млн тонн (+9,1%), сместив ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) на 3-ю позицию - 12,07 млн тонн (-7,4%). ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поменялась местами с ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) и поднялась на 4-ю позицию, перевалив 8,01 млн тонн (+8,2%).

Развернуть Рейтинг портов РФ по перевалке наливных грузов в I квартале 2017 года © ТАСС Рейтинг портов РФ по перевалке наливных грузов в I квартале 2017 года © ТАСС

Перевалка наливных грузов ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) в январе-марте прошлого года составляла 1,06 млн тонн (18 место). В отчетном периоде компания нарастила перевалку в 3,4 раза, до 3,62 млн тонн за счет чего вошла в топ-10 и заняла 8-ю позицию. EXXON NEFTEGAS LTD (порт Де- Кастри) опустилось с 8 позиции на 10 с оборотом 2,93 млн тонн (-3,3%). АО "Туапсинский МТП" (порт Туапсе), занимавшее в январе-марте 2016 года 10 позицию, в отчетном периоде вышло из топ-10.

Наибольший рост перевалки наливных грузов за отчетный период показали порты: Мурманск - в 4,5 раза, до 6,47 млн тонн, Астрахань - в 14 раз, до 26,7 тыс. тонн, Сабетта - в 4 раза, до 1,14 млн тонн, а также стивидорные компании, такие как: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск), ООО "Газпромнефть-Ямал" (порт Сабетта) - в 4 раза, до 1,14 млн тонн, ООО "Коммандит Сервис" (порт Мурманск) - в 4,8 раза, до 304,7 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки наливных грузов отмечено в портах: Выборг - на 76,6%, до 5 тыс. тонн, Махачкала - на 72,7%, до 230,5 тыс. тонн, Архангельск - на 35,3%, до 199,5 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях: ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 72,7%, до 230,5 тыс. тонн, ЗАО "Интерферрум - Металл" (Большой порт Санкт- Петербург) - на 46,3%, до 135,8 тыс. тонн, ПАО "Камчатскэнерго" (порт Петропавловск-Камчатский) - на 42,9%, до 15,7 тыс. тонн.