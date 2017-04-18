Менеджмент "Трансконтейнера" предложит направить на дивиденды-2016 не выше 25% прибыли

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Менеджмент ПАО "Трансконтейнер" намерен предложить направить на выплату дивидендов за 2016 год не более 25% чистой прибыли, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Баскаков.

"Напряженная инвестпрограмма, закупаем вагоны, контейнеры, обновляем погрузо-разгрузочные механизмы. Поэтому, конечно, дивиденды мы (менеджмент - прим. ТАСС), наверное, будем предлагать, как по нашей дивидендной политике, не больше 25%. Потому что большая инвестиционная программа, и занимать пока не хочется", - сказал он.

Чистая прибыль "Трансконтейнера" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2016 г. выросла на 42,2% и составила 2,6 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено около 650 млн рублей.

В 2016 году "Трансконтейнер" направил на дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет и за первое полугодие 2016 г. 4,8 млрд руб. В частности, 3,5 млрд руб., или 251,84 руб. на одну обыкновенную акцию, было направлено на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет (2010 г., 2014 г. и 2015 г.). На выплату дивидендов за первое полугодие 2016 г. будет направлено 1,3 млрд руб., или 95,76 руб. на одну обыкновенную акцию - это 100% чистой прибыли по РСБУ, полученной в этом периоде.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.