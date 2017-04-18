"Трансконтейнер" рассматривает возможность покупки терминала на северо-западе РФ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" рассматривает возможность покупки "сухого" (внутреннего, но связанного автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом) контейнерного терминала на северо-западе России, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Баскаков.

"Возможно, в районе северо-запада присматриваем терминал, - сказал он. - Причем это не 100%, а возможная покупка, просто сейчас рассматривается несколько вариантов. Переговорная кампания пока еще идет. Возможно, что-то приобретем".

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.