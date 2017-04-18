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РЖД в I квартале удвоили объем перевозок тихоокеанской рыбы с Дальнего Востока

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Вопрос железнодорожных перевозок продукции рыбохозяйственного комплекса с Дальнего Востока обострился после введения продэмбарго Россией в ответ на санкции ЕС и США
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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Объем перевозок тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами по сети РЖД в первом квартале 2017 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 90 тыс. тонн, говорится в сообщении РЖД.

"Со станций Дальневосточной железной дороги с начала текущего года отправлено 47 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами. Общий вес продукции превысил 90 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 25 таких составов, в которых перевезено около 48,5 тыс. тонн рыбы", - отмечает компания. Положительная динамика по отправке ускоренных поездов с морепродуктами объясняется современными потребностями рынка в эффективных логистических схемах.

Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней.

В целом в первом квартале 2017 года со станций магистрали отправлено 173 тыс. тонн рыбы, что на 1,4% меньше уровня прошлого года. Следует отметить, что после февральского спада перевозки в данном сегменте вновь демонстрируют уверенный рост. Так, по итогам марта было отправлено 58 тыс. тонн рыбы, что на 9% выше результатов марта 2016 года. Наибольший прирост в структуре перевозок зафиксирован при отправке морепродуктов в контейнерах (+21%).

Вопрос железнодорожных перевозок продукции рыбохозяйственного комплекса с Дальнего Востока обострился после введения продэмбарго Россией в ответ на санкции ЕС и США.

До установления ограничений спрос на рыбу и морепродукты в европейской части РФ удовлетворял импорт, в том числе из Норвегии. После введения продэмбарго не удавалось значительно увеличить поставки дальневосточной продукции на запад России, по разным версиям из-за высоких тарифов на перевозку в рефрижераторных контейнерах, дороговизны сопутствующих услуг и привлекательности экспортных продаж рыбы в страны Азии.

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