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Улан-Удэнский ЛВРЗ в 2017 году удвоит инвестиции в модернизацию мощностей

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 12:56 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Инвестпрограмма на этот год составляет более 226 млн рублей
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УЛАН-УДЭ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ, филиал "Желдорреммаша") вложит в модернизацию производства до 226 млн рублей в 2017 году, что в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия во вторник.

"Инвестпрограмма на этот год составляет более 226 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2016 году", - уточнили в пресс-службе, добавив, что объем производства будет зависеть от наличия заказов со стороны ключевого клиента - РЖД.

Средства планируется направить на обновление производственных мощностей, на повышение качества ремонта локомотивов, в том числе новых серий. Ранее сообщалось, что перспективный план завода на 2017 год - ремонт более 700 секций электровозов.

В последние годы на Улан-Удэнском ЛВРЗ проводится модернизация и техническое перевооружение. В конце 2013 года на предприятии запустили проект по сокращению продолжительности среднего ремонта подвижного состава в четыре раза: с 20 до пяти суток. Сумма инвестиций в запуск экспериментальной линии составила около 70 млн рублей.

В 2016 году предприятие добилось рекордных производственных показателей: в сентябре завод отремонтировал тридцатитысячный локомотив. В октябре завод поставил рекорд по количеству отремонтированных вагонов - 68 секций электровозов в месяц. Всего в 2016 году объем выпуска товарной продукции на ЛВРЗ вырос на 16,2%.

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - одно из крупнейших предприятий в регионе с численностью персонала около 5,5 тыс. человек, находится под управлением ООО "Локомотивные технологии". Завод специализируется на ремонте железнодорожного подвижного состава и производстве запасных частей. Сфера обслуживания предприятия - от Северной до Дальневосточной железных дорог. Основной заказчик - компания "РЖД".

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