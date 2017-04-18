Перевозки внешнеторговых грузов между РФ и КНР на Забайкальской ж/д в марте выросли на 18%

ЧИТА, 18 апреля. /ТАСС/. На Забайкальской железной дороге (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") внешнеторговые перевозки через пункт международного пропуска Забайкальск в марте 2017 года составили 1,4 млн тонн, что на 17,8% больше показателя за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Экспорт из РФ в КНР по сравнению с мартом 2016 года увеличился на 13% и составил 1,2 млн тонн грузов. Основная его доля (85,8%) представлена:

- лесными грузами - перевезено 757,9 тыс. тонн (+1,7% к аналогичному периоду 2016 года),

- каменным углем - перевезено 164,5 тыс. тонн (увеличение более чем в 6 раз к уровню прошлого года),

- рудой - перевезено 115,1 тыс. тонн (+32,7%),

- минеральными удобрениями - перевезено 110,9 тыс. тонн (-25,6%),

- целлюлозой - перевезено 15,1 тыс. тонн (-40,7%).

Объем импорта в РФ из КНР увеличился по сравнению с мартом 2016 года на 86,3% и составил 128,7 тыс. тонн, в том числе перевезено:

- черных металлов - 14,9 тыс. тонн (увеличение более чем в 2 раза к уровню прошлого года),

- строительных грузов - 7,9 тыс. тонн (+79,1%),

- химических грузов - 3,4 тыс. тонн (-48%),

- метизов и оборудования - 3,2 тыс. тонн (увеличение в 4 раза),

- продовольственных грузов - 1,6 тыс. тонн (+54,5%).

За январь-март 2017 года ЗабЖД перевезла через международный пункт пропуска Забайкальск 3,9 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 16,9% больше показателя за аналогичный период 2016 года.