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Концессионное соглашение между DP World и администрацией порта Фуджейра расторгнуто

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 14:03 UTC+3
Документ сроком на 30 лет был подписан в 2005 году
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ДУБАЙ, 18 апреля. /ТАСС/. Терминальный оператор DP World UAE Region и администрация порта Фуджейра (ОАЭ) договорились о досрочном прекращении срока действия концессионного соглашения на оперирование портом, сообщается в заявлении DPW.

Соглашение о расторжении было подписано в воскресенье, и оперирование портом перешло к его администрации.

Концессионное соглашение на право строительства, оперирования и расширения контейнерного терминала в порту Фуджейра сроком на 30 лет было подписано в 2005 году.

Тогда DP World заявлял, что намерен превратить порт Фуджейра в глубоководный, центр траншипмента для всего региона Персидского залива, Индийского полуострова, Пакистана, Ирана, региона Красного моря и восточной Африки. DP World сообщал о готовности инвестировать в развитие порта до 155 млн долларов США, чтобы нарастить мощность до 1,7 млн TEU в год. В том числе предполагалось приобретение новых кранов, дноуглубление, для того, чтобы в порт смогли заходить суда класса super-post-Panamax.

DP World не указал конкретных причин расторжения соглашения.

"Расторжение соглашения и передача оперирования портом происходит в соответствии с условиями соглашения", - приводятся в заявлении компании слова главы DP World UAE Region Мухаммеда Аль Муаллема.

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