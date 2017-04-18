Большой порт Петербург в I квартале возглавил рейтинг портов по перевалке сухих грузов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Морские порты РФ в январе-марте 2017 года перевалили 80,14 млн тонн сухих грузов, что на 9,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего в отчетном периоде грузооборот портов составил 183,29 млн тонн грузов (+9,5%).

Развернуть Рейтинг портов РФ по перевалке сухих грузов в I квартале 2017 года © ТАСС Рейтинг портов РФ по перевалке сухих грузов в I квартале 2017 года © ТАСС

ТАСС составил, на основании данных Ассоциации морских торговых портов (АСОП), рейтинг портов и стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов.

По итогам января-марта 2017 года лидирующую позицию среди портов занимает Большой порт Санкт-Петербург с показателем 10,85 млн тонн (+8,8%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ПАО "НМТП" с оборотом 7,05 млн тонн (+13,4%).

Порт Усть-Луга, увеличив перевалку сухих грузов на 27%, до 8,03 млн тонн, поднялся с 5-ой позиции рейтинга по итогам января-марта 2016 года на 4-ю, опередив порт Ванино с оборотом 6,51 млн тонн (-0,6%).

Стивидорная компания "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) поднялась с 5-ой позиции на 3-ю, увеличив перевалку сухих грузов на 51,9%, до 4,92 млн тонн. ЗАО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) опустилось с 3-й на 4-ю позицию с оборотом 4,88 млн тонн (+4,2%), ПАО "Мурманский МТП" (порт Мурманск) - с 4-ой на 5-ю - 3,29 млн тонн (-6,6%).

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний РФ по перевалке сухих грузов в I квартале 2017 года © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний РФ по перевалке сухих грузов в I квартале 2017 года © ТАСС

ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по итогам января-марта 2016 года находилось на 9-ой позиции рейтинга. В отчетном периоде, нарастив перевалку сухих грузов на 20%, до 2,12 млн тонн, компания поднялась на 7-ю позицию. АО "Туапсинский МТП" (порт Туапсе) опустилось с 7-ой на 8-ю позицию. АО "Балтийский Балкерный терминал" (порт Санкт-Петербург) поднялось с 14-ой позиции по итогам января-марта 2016 года на 9-ю, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - с 11-ой на 10-ю.

Стивидорные компании ОАО "Ванинский МТП" (порт Ванино) и АО "Торговый порт Посьет" (порт Посьет) вышли из топ-10. По итогам января-марта 2016 года компании занимали 8-ю и 10-ю позиции соответственно.

Наибольший рост перевалки сухих грузов в январе-марте 2017 года показали порты: Зарубино - в 6,7 раза, до 43,4 тыс. тонн, Де-Кастри - в 5,6 раза, до 54,1 тыс. тонн, Евпатория - в 4 раза, до 27,6 тыс. тонн, а также стивидорные компании: ОАО "Дальлеспром" (порт Де-Кастри) - в 5,6 раза, до 54,1 тыс. тонн, ООО ПКФ "Братья" (порт Ростов-на-Дону) - в 6,4 раза, до 146,7 тыс. тонн, ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" (порт Ростов-на-Дону) - в 3,4 раза, до 159,7 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки отмечено в портах: Махачкала - на 74,3%, до 30,7 тыс. тонн, Феодосия - на 50,3,% до 8,2 тыс. тонн, Архангельск - на 41,7%, до 314,1 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях, таких как: ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 83,3%, до 7,5 тыс. тонн, ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 79,5%. до 18,1 тыс. тонн, ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 72,9%, до 261,1 тыс. тонн.

По итогам января-марта 2017 года первой десяткой портов перевалено 62,91 млн тонн сухих грузов (+9,9%), что составляет 78,5% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 36,06 млн тонн (+10,7%), что составляет 45% общей перевалки сухих грузов.