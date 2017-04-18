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Китай на неопределенное время закрыл один из пунктов пропуска на границе с Киргизией

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 15:01 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Сроки возобновления работы данного КПП в Киргизии пока не знают
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БИШКЕК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Власти Китая приняли решение на неопределенное время закрыть один из расположенных на границе с Киргизией пунктов пропуска. Об этом сообщил во вторник отдел по связям с общественностью киргизской Пограничной службы.

По данным ведомства, КПП "Торугарт-автодорожный" (Нарынская область Киргизии) закрыт "по инициативе китайской стороны". "В связи с проведением работ по реконструкции, восстановлению дороги после паводка в пункте пропуска Торугарт-автодорожный на киргизско-китайском участке государственной границы с 18 апреля 2017 года будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов", - говорится в сообщении.

Сроки возобновления работы данного КПП в Киргизии пока не знают. "О дате открытия пункта пропуска "Торугарт- автодорожный" будет сообщено дополнительно", - отмечается в документе.

Протяженность общего участка границы Киргизии и Китая составляет около 850 километров. Основная ее часть пролегает через горные хребты и перевалы высотой от 3,5 до 4,5 тыс. метров над уровнем моря. На границе двух государств расположены всего два пункта пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", которые после вступления Киргизии в Евразийский экономический союз стали самыми южными КПП этой организации в Центральной Азии.

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