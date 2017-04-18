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ОТЛК приняла к перевозке контейнеры, следующие из Лондона в Китай

Экономика и бизнес Транспорт
18 апреля, 15:29 UTC+3
Маршрут проходит через Францию и Бельгию, Германию, Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан
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БРЕСТ, 18 апреля./ТАСС/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) приняло к перевозке в составе регулярного контейнерного поезда на сервисе U East (Брест-Достык) группу контейнеров, следующих из Лондона направлением на станцию Иу, юго-восточное побережье КНР. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Контейнеры, груженные товарами народного потребления, переданы с Польских железных дорог на станцию Брест-Северный Белорусской железной дороги для перегруза и отправки по колее шириной 1520 мм по территориям Белоруссии, России и Казахстана.

На станции Достык Казахстанских железных дорог будет обеспечена передача поезда на колею шириной 1435 мм Китайских железных дорог для отправки на станцию назначения Иу.

Как отмечается в сообщении, серьезные предпосылки для переключения грузопотоков на железнодорожный транспорт создают программа развития Западных и Центральных регионов Китая, а также политика правительства КНР, направленная на стимулирование использования наземных маршрутов для экспортных и импортных перевозок.

"Отправка первой партии контейнеров из Лондона в Китай знаменует новую точку зарождения грузопотока для регулярных сервисов ОТЛК, что характеризует конкурентоспособность и привлекательность железнодорожного транспорта", - комментирует президент АО "ОТЛК" Алексей Гром, - В этой связи нельзя не отметить инициативу "Экономического пояса Шелкового пути", анонсированную в 2013 году руководством КНР и получившую название "Один пояс, один путь". Задача ОТЛК состоит в эффективной реализации сопряжения Экономического пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)".

Как ТАСС сообщал ранее, первый контейнерный поезд из Лондона в Китай был отправлен 10 апреля с терминала DP World London Gateway. Маршрут протяженностью 12 тыс. км до города Иу на юго-восточном побережье КНР состав должен преодолеть за три недели.

Бронированием груза для перевозки на маршруте в Великобритании и Китае занимается компания OneTwoThree Logistics, операторами сервиса выступают Yiwu Timex Industrial Investments Co. и China Railway Container Transport Corp., перевозчиками, предоставляющими услуги тяги - DB Cargo и InterRail.

Маршрут проходит через Францию и Бельгию, Германию, Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан и далее в Китай.

Первый поезд из Китая прибыл в Лондон 18 января. В основном поезд был загружен одеждой, обувью и другими потребительскими товарами, произведенными в Китае.

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