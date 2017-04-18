Контейнерооборот порта Гонконг в I квартале 2017 года вырос на 12,6%

ГОНКОНГ, 18 апреля. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Гонконг за первые три месяца 2017 года увеличился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, опубликованным Гонконгским портовым и морским советом.

В марте порт перевалил 1,77 млн TEU, что на 17% больше, чем годом ранее. В феврале рост объемов составил 26%.

Трафик через основные контейнерные терминалы глубоководного района Kwai Tsing вырос на 18%, до 1,39 млн TEU, другие терминалы увеличили объемы на 12,6%, до 380 тыс. TEU.

Грузооборот через порт Гонконг начал расти в августе прошлого года после более двух лет непрерывного снижения. Рост трафика во втором полугодии позволил порту перевалить по итогам года 19,8 млн TEU в 2016 году, сократив разрыв с 2015 года до всего 1,3%.