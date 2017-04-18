Производство грузовых вагонов в России в марте 2017 г. выросло в 3,3 раза, до 3,7 тыс. шт.

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в марте 2017 г. выросло в 3,3 раза по сравнению с мартом 2016 г. - до 3,7 тыс. единиц, говорится в материалах Росстата.
Производство магистральных тепловозов за отчетный период упало на 20%, до 16 секций.