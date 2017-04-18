Рейтинг стивидорных активов крупнейших холдингов РФ по грузообороту в I квартале 2017 года

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Грузооборот морских терминалов холдинга ПАО "АК "Транснефть", на долю которого приходится до 18,6% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам января-марта 2017 года составил 34,11 млн тонн (+2,4% к январю-марту 2016 года).

Развернуть Рейтинг холдингов по грузообороту в I квартале 2017 года © ТАСС Рейтинг холдингов по грузообороту в I квартале 2017 года © ТАСС

В частности, по данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основе которых ТАСС подготовил рейтинг, грузооборот ООО "Транснефть - Порт Козьмино" составил 7,48 млн тонн (-0,9%), ООО "Невская трубопроводная компания" - 8,01 млн тонн (+8,2%).

Группа "Сумма" занимает второе место по грузообороту среди холдингов - 11% грузооборота РФ или 20,23 млн тонн (+3,3%).

Грузооборот группы "НМТП" разделен равными долями - в данном случае 18,61 млн тонн - между "Транснефтью" и группой "Сумма". При этом на долю группы "НМТП" приходится 54,6% совокупного грузооборота "Транснефти" и 92% грузооборота группы "Сумма".

Третье место по итогам января-марта занимает оборот стивидоров холдинга "Кузбассразрезуголь" (КРУ), которые увеличили грузооборот на 23,1%, до 10,64 млн тонн. Доля холдинга в структуре грузооборота портов РФ выросла на 0,6 пр.п., до 5,8%. АО "Восточный порт" перевалило 5,72 млн тонн угля (+5,8%), ОАО "Ростерминалуголь" - 4,92 млн тонн (+51,9%).

Развернуть Рейтинг холдингов по грузообороту в I квартале 2016 года © ТАСС Рейтинг холдингов по грузообороту в I квартале 2016 года © ТАСС

Совокупный грузооборот стивидоров холдинга UCL Port за отчетный период составил 9,72 млн тонн (+9,5%). Доля холдинга составляет 5,3% грузооборота РФ. Перевалка грузов АО "Туапсинский МТП" за отчетный период достигла 4,24 млн тонн (+1,5%), ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" - 2,12 млн тонн (+20%), ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - 1,76 млн тонн (+2,6%), ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" - 1,28 млн тонн (+29,9%), ОАО "Таганрогский МТП" - 0,32 млн тонн (+37,7%). В структуре холдинга доля ОАО "Туапсинский МТП" сократилась на 3,4 пр.п., до 43,6%.

Рост грузооборота терминалов СУЭК составил 0,3%, до 9,49 млн тонн, Global Ports - 1,9%, до 4,27 млн тонн, "Роснефти" - 5,1%, до 3,68 млн тонн, "Лукойла" - 17,6%, до 3,34 млн тонн, Delo Ports - на 10,8%, до 1,69 млн тонн, ГУП РК "КМП" - 62,8%, до 1,09 млн тонн, "Гленкора" - 89,9%, до 1,04 млн тонн, "Трансбункера" - 14,5%, до 0,7 млн тонн, ННК - 6,2%, до 0,68 млн тонн.

Грузооборот стивидоров холдинга "Мечел" сократился на 6,3%, до 2 млн тонн. По итогам января-марта снижение грузооборота отмечено также у стивидоров холдинга "Росморпорт" на 47,5%, до 1,03 млн тонн и "Норникеля" - на 14,3%, до 0,85 млн тонн.

Доля СУЭК составляет 5,2% (-0,5 пр.п.), Global Ports - 2,3% (-0,2 пр.п.), Роснефти - 2% (-0,1 пр.п.) совокупного грузооборота РФ.