"ЮВТ Аэро" начнет в июне выполнять полеты из Белгорода в Геленджик

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БЕЛГОРОД,19 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет с 15 июня полеты из международного аэропорт Белгород в Геленджик, сообщила пресс-служба белгородского авиаузла.
"В предстоящем летнем сезоне белгородские пассажиры смогут полететь не только в полюбившиеся курорты Сочи и Крыма. В расписании белгородского аэропорта появилось новое популярное черноморское направление - Геленджик. Полеты с 15 июня начнет выполнять авиакомпания "ЮВТ Аэро". Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по четвергам на 50-местном самолете Canadian Regional Jet", - сказали в пресс-службе.
Эта же авиакомпания начнет осуществлять полеты с 15 июня из Белгорода в Симферополь. Авиакомпания "Северный ветер" с 5 июня запустит авиасообщение между Белгородом и Симферополем.
"ЮВТ (Юго-Восток Татарстана) Аэро" - российская региональная авиакомпания, созданная в 2015 году на базе закрывшейся "Ак Барс Аэро".