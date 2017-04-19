"ЮВТ Аэро" начнет в июне выполнять полеты из Белгорода в Геленджик

БЕЛГОРОД,19 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет с 15 июня полеты из международного аэропорт Белгород в Геленджик, сообщила пресс-служба белгородского авиаузла.

"В предстоящем летнем сезоне белгородские пассажиры смогут полететь не только в полюбившиеся курорты Сочи и Крыма. В расписании белгородского аэропорта появилось новое популярное черноморское направление - Геленджик. Полеты с 15 июня начнет выполнять авиакомпания "ЮВТ Аэро". Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по четвергам на 50-местном самолете Canadian Regional Jet", - сказали в пресс-службе.

Эта же авиакомпания начнет осуществлять полеты с 15 июня из Белгорода в Симферополь. Авиакомпания "Северный ветер" с 5 июня запустит авиасообщение между Белгородом и Симферополем.

"ЮВТ (Юго-Восток Татарстана) Аэро" - российская региональная авиакомпания, созданная в 2015 году на базе закрывшейся "Ак Барс Аэро".