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"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Улучшение погоды ожидается в ночь с 19 на 20 апреля
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске со вчерашнего дня шторм. Волна до 3 метров. Все работы остановлены. Улучшение погоды ожидается в ночь с 19 на 20 апреля", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах работы идут по графику. "Ограничений на сдачу в систему нет. Поставки на НПЗ идут по графику", - отметил он.

При этом Демин сообщил, что во время пожароопасного весенне-летнего периода мониторинг ситуации ведется на расстоянии до 5 км от объектов компании.

"За весенний период по всей территории зафиксировано 39 пожаров общей площадью 25,23 га. В настоящий момент все пожары потушены. Тип возгорания - сухая трава. Среди основных причин - выжигание травы, зароненный огонь (брошенные спички, окурки). Наибольшее количество пожаров - 15 - на объектах ВСТО. Только вокруг порта Козьмино зафиксировано 8 пожаров общей площадью 3 га", - добавил он.

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