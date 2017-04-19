РЖД ожидают рост погрузки в апреле на 3,8%, в мае - на 3%Транспорт 19 апреля, 11:13
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прогнозирует рост погрузки по итогам апреля 2017 года на 3,8%, в мае - на 3%, сообщил ТАСС вице-президент компании Салман Бабаев.
"Хорошо идем: 3,8% по сравнению с прошлым годом рост (погрузки на сети РЖД - прим. ред.) в апреле и на 3% больше прошлого года планируем в мае", - сказал он.
Ранее Бабаев говорил, что в апреле погрузка на сети РЖД может вырасти на 3,6%.
Как говорил первый вице-президент компании Анатолий Краснощёк в интервью корпоративному изданию РЖД, по итогам 2017 года рост погрузки может составить 0,6%.
По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 г. на 0,6% и достигла 1 222,3 млн т.