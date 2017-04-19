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"Звезда" в Приморье получит 8 млрд руб. в уставной капитал на уплату процентов по кредитам

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 11:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье получит 8 млрд рублей в уставной капитал на уплату процентов по кредитам, которые были взяты в российских банках на строительство комплекса, сообщила пресс-служба Минвостокразвития в среду.

"В рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы" предусмотрено специальное мероприятие по поддержке судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень (Приморский край). Речь идет о взносе в уставной капитал завода в размере 8 млрд рублей на возмещение процентов по кредитам, привлеченным в российских банках для создания судостроительного комплекса", - говорится в сообщении.

Госпрограмма по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений входит в число 27 программ, для которых должны быть сформированы "дальневосточные разделы". Задачу обеспечить приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в госпрограммах и в планах госкомпаний поставил правительству президент РФ Владимир Путин в сентябре 2015 года на первом Восточном экономическом форуме.

На базе завода "Звезда" в Большом Камне создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта создана ТОР "Большой Камень". Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года. При этом ввод в эксплуатацию производственных мощностей первой очереди строительства запланирован на 2016 год.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства оффшорной морской техники.

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