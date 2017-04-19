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Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляется

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 13:32 UTC+3
Между тем, основной конкурент порта Антверпен - крупнейший контейнерный порт Европы Роттердам - за первые три месяца года увеличил контейнерооборот на 8,8%
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© EPA/JULIEN WARNAND

АНТВЕРПЕН, 19 апреля. /ТАСС/. Рост контейнерооборота порта Антверпен по итогам первого квартала 2017 года составил 2% в весовом выражении до 29,75 млн тонн, сообщается в заявлении администрации порта. В единицах TEU трафик вырос на 0,7%, до 2,48 млн.

Рост контейнерооборота Антверпена, в последнее время опережавший другие порты Европы, похоже, замедлился: за первые три месяца прошлого года Антверпен перевалил 2,46 млн TEU, что на 4,6% больше, чем годом ранее, за 2016 год рост составил 4,2%.

Между тем, основной конкурент порта Антверпен - крупнейший контейнерный порт Европы Роттердам - за первые три месяца года увеличил контейнерооборот на 8,8%, прежде всего, за счет 23% роста объемов на фидерных линиях.

Грузооборот порта Антверпен по итогам первого квартала составил 54,3 млн тонн, что на 1,5% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в сообщении.

За прошедший квартал оборот ро-ро грузов через Антверпен составил 1,22 млн тонн (+5,3% в годовом исчислении), генеральных грузов - 2,58 млн тонн (+8,3%), наливных грузов - 17,6 млн тонн (-1,2%), навалочных грузов - 3,1 млн тонн (+6,7%).

За три месяца количество судозаходов в порт сократилось на 0,8% к уровню годом ранее, до 3505 судов. С другой стороны, валовой тоннаж этих судов составил 99,7 млн тонн, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

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