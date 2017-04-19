Власти разрешили транспортировку радиоактивных веществ через морпорты Астрахань и Оля

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло морские порты Астрахань и Оля в перечень российских морских портов, в которые разрешается заход (выход) судов, транспортирующих ядерные материалы, радиоактивные вещества и изделия, их содержащие, в транспортных упаковочных комплектах. Об этом сообщила пресс-служба Росморпорта.
"Распоряжением Правительства России от 14.04.2017 № 695-р морские порты Астрахань и Оля включены в перечень морских портов Российской Федерации, в которые разрешается заход (выход) судов и иных плавсредств транспортирующих ядерные материалы, радиоактивные вещества и изделия, их содержащие, в транспортных упаковочных комплектах", - говорится в сообщении.
С учетом включения в перечень указанных двух морских портов Россия сейчас располагает 21 морским портом, в которые разрешены заходы (выходы) подобных судов.