Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти разрешили транспортировку радиоактивных веществ через морпорты Астрахань и Оля

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 14:13 UTC+3
С учетом включения в перечень указанных двух морских портов Россия сейчас располагает 21 морским портом, в которые разрешены заходы подобных судов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло морские порты Астрахань и Оля в перечень российских морских портов, в которые разрешается заход (выход) судов, транспортирующих ядерные материалы, радиоактивные вещества и изделия, их содержащие, в транспортных упаковочных комплектах. Об этом сообщила пресс-служба Росморпорта.

"Распоряжением Правительства России от 14.04.2017 № 695-р морские порты Астрахань и Оля включены в перечень морских портов Российской Федерации, в которые разрешается заход (выход) судов и иных плавсредств транспортирующих ядерные материалы, радиоактивные вещества и изделия, их содержащие, в транспортных упаковочных комплектах", - говорится в сообщении.

С учетом включения в перечень указанных двух морских портов Россия сейчас располагает 21 морским портом, в которые разрешены заходы (выходы) подобных судов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с "Реалом"
6
Тела двух погибших при крушении сухогруза в Черном море подняты на поверхность
7
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
Темы дня
Загрузка...
Реклама