Второй патрульный ледокол "Николай Зубов" будет заложен к началу 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Второй патрульный ледокол проекта 23550 "Николай Зубов" будет заложен для Военно-морского флота на "Адмиралтейских верфях" в начале 2018 года. Об этом сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Предположительно, "(Николай - прим. ТАСС) Зубов" будет заложен в конце этого - начале следующего (года - прим ТАСС)", - сказал он.

В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.