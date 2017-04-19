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Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте 2017 года вырос на 38%, до 1,14 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
19 апреля, 14:24 UTC+3
Рост числа рейсов в сообщении с дальним зарубежьем обеспечила авиакомпания "Россия", со странами СНГ - UTair
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля./ТАСС/. Международный аэропорт Внуково по итогам марта 2017 года обслужил 1,136 млн человек, что на 38,3% выше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил 844 тыс. пассажиров, что на 28,9% больше, чем в прошлом году. Перевозки на международных воздушных линиях увеличились на 75,6%, до 292 тыс. пассажиров.

По данным аэропорта, рост числа рейсов в сообщении с дальним зарубежьем обеспечила авиакомпания "Россия", возобновившая в марте полеты в Париж и Ниццу, со странами СНГ - UTair, увеличившая частоту полетов в Ереван, и азербайджанский перевозчик AZAL, расширивший маршрутную сеть новыми направлениями Гянджа и Габала. На внутренних авиалиниях стартовали рейсы авиакомпании "Победа" в Новосибирск и Красноярск и авиакомпании "Россия" в Калининград и Казань.

В марте 2017 года в аэропорту было обработано 5 ,66 тыс. тонн груза и почты, что на 71,7% выше показателя прошлого года.

В первом квартале 2017 года в аэропорту Внуково было обеспечено обслуживание 3,224 млн пассажиров, что почти на 1 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международный аэропорт Внуково ежегодно обслуживает более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя взлетно-посадочными полосами, длиной 3,5 тыс. и 3,06 тыс. м, пропускная способность аэропорта составляет 35 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года компания обслужила 13,9 млн пассажиров (-11,8%).

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