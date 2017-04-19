"Морские ворота Сахалина" к 2019 году построят пассажирский терминал в порту Корсаков

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апреля./ТАСС/. Компания "Морские ворота Сахалина" построит в порту Корсаков Сахалинской области морской пассажирский терминал с пирсом для круизных судов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"Морской пассажирский терминал с пирсом для круизных судов в порту Корсаков Сахалинской области построит новый резидент свободного порта Владивосток. Соответствующее соглашение компания "Морские ворота Сахалина" подписала с Корпорацией развития Дальнего Востока, получив статус резидента СПВ на территории Корсаковского городского округа", - говорится в сообщении.
Инвестор планирует вложит в проект 2,992 млрд рублей и создать 27 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на 2019 год.
В рамках проекта в акватории порта будет возведен пирс длинной 300 метров и шириной 30 метров для обработки круизных и пассажирских судов. Новое сооружение будет являться естественным продолжением уже существующего Южного пирса порта Корсаков. Его конструкция позволит защитить порт от приливной волны, а также штормов в осенне-зимний период, создав тем самым первый на Сахалине порт-убежище.
Проектная мощность терминала - до 130 тысяч человек в год. Он будет располагаться непосредственно на вновь создаваемом пирсе, что позволит качественно улучшить логистику пассажиропотока во время прохождения досмотровых и регистрационных процедур. Внутри терминала расположатся контрольно-пропускные пункты через государственную границу РФ, зал ожидания, зоны отдыха пассажиров, зоны специальных контролирующих служб, место для стоянки автобусов и другую необходимую инфраструктуру.
"Реализация инвестиционного проекта имеет высокую социальную значимость для Дальнего Востока в целом. В том числе, проект позволит создать безопасный транспортный коридор для круглогодичного паромного сообщения острова Сахалин с материком, Курильскими островами, странами Азиатского-Тихоокеанского региона, тем самым повысив туристическую и инвестиционную привлекательность региона", - отметил директор ООО "Морские ворота Сахалина" Руслан Румянцев.
В настоящее время резидентами свободного порта в Корсаковском городском округе являются 6 предприятий с общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей и перспективой создать более 150 рабочих мест.