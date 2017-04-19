ОТЛК и Железные дороги Литвы и подписали договор о транзите грузов из Китая

ВИЛЬНЮС, 19 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Государственное предприятие Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") и "Объединенная транспортно- логистическая компания" (ОТЛК, создана железными дорогами России, Белоруссии и Казахстана) подписали договор о сотрудничестве, который позволит организовать транзитные перевозки грузов из Китая через Литву. Подписание состоялось на площадке Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia-2017, говорится в сообщении литовской компании.

"Благодаря достигнутой договоренности мы сможем предложить клиентам выгодные условия перевозки грузов из Китая через Литву в Польшу и далее в другие страны Европы", - прокомментировал генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка. Он отметил, что перед Литвой открываются возможности "занять значительное место на транспортной карте будущего".

Пробные рейсы по трансконтинентальному маршруту планируется запустить летом текущего года. "В дальнейшем надеемся на регулярное движение контейнерных поездов", - добавил Бартушка.

ОТЛК создана в 2014 году ОАО "РЖД", "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и "Белорусскими железными дорогами" (БЖД). Доля РЖД составляет 99,84%, КТЖ и БЖД - по 0,08%.

ОТЛК является логистическим оператором, осуществляющим транзитные контейнерные перевозки между Европой и Азией.