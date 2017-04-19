ОВК создала железнодорожного оператора для перевозки наливных грузов

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Объединенная вагонная компания" (ОВК) создала транспортную компанию по перевозкам грузов в танк-контейнерах и контейнерах Unicon 1520, говорится в сообщении ОВК.
Железнодорожный оператор будет специализироваться на организации транспортных услуг и мультимодальной логистики наливных, в том числе опасных грузов. Основу парка компании составят танк-контейнеры для перевозки химических и нефтехимических грузов и сжиженных углеводородных газов, а также фитинговые платформы повышенной грузоподъемности, в том числе производства ОВК.
География перевозок Unicon 1520 ориентирована как на внутрироссийский рынок, так и на экспортное направление в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
"Мы видим большой потенциал роста в сегменте контейнерных перевозок, в том числе наливных грузов в танк- контейнерах. Создание специализированного оператора обеспечит дальнейшее продвижение вагонов-платформ с повышенной грузоподъемностью", - отметил первый заместитель генерального директора по общему управлению ОВК Дмитрий Бовыкин.
Эксперты рынка в перспективе пяти лет прогнозируют устойчивый тренд контейнеризации грузов в сегментах с высоким уровнем списания вагонов-цистерн, отмечает ОВК. Танк-контейнер, в отличие от вагона, - более универсальный по типам перевозимого груза. Таким образом, ежегодно около 4,5 млн тонн грузов нефтехимического рынка может быть переориентировано под перевозки в танк-контейнерах.
"Объединенная вагонная компания" управляет Тихвинским вагоностроительным заводом, предприятиями "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш", НПЦ "Пружина", лизинговой компанией Rail1520 и вагоноремонтным предприятием "Титран-Экспресс".
В настоящее время 25,05% ОВК владеет United Wagon, собственником которой является ICT Group Ltd, 54,16% акций принадлежит прочим стратегическим инвесторам, 0,96% - у топ-менеджмента. Free float составляет 19,83%.